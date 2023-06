Saudiyya na harin Salah, Real Madrid na sa ido a kan 'Messin Turkiyya'

Mintuna 26 da suka wuce

Dan wasan gaba na Liverpool Mohamed Salah, shi ne tauraro na gaba da gasar Saudiyya ke harin janyewa bayan zuwan Karim Benzema da N'Golo Kante. (Four Four Two)