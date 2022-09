Dakin ajiye kayan tarihin CIA mafi sirri a duniya

A cikin ginin hedikwatar hukumar leken asiri ta Amurka yake a Langley Virginia. An sake yi wa gidan kwaskwarima a wani bangare na cikar hedikwatar shekara 75 da kafuwa. An bai wa wasu 'yan jarida kalilan damar shiga wurin ciki har da BBC, amma fa duka da jami'an tsaro ciki da waje da suka yi mana rakiya.

Akwai kuma hoton wani gini wanda aka gano Osama bin Laden a cikinsa a Pakistan. An nuna wa Shugaba Obama hoton ginin kafin ya amince akai harin da ya yi sanadin mutuwar shugaban na kungiyar al-Qaeda a 2011.

"Harin ya nuna karara yadda jami'an yaki da ta'addanci suka fahimci rayuwar Zawahiri," in ji Mista Byer.

An tsara bangaren farko na gidan tarihin ne daga abubuwan da suka soma faruwa - kamar kafa ita hukumar a 1974 zuwa yakin cacar-baka, zuwa harin 11 ga watan Satumbar 2001, har da makaman da 'yan uwan wadanda aka kashe suka kawo a matsayin gudunmawa.

"Wannan ba za mu kira shi gidan tarihi ba kawai. Akwai bangaren ayyuka da muke nuna wa jami'an CIA, domin bankado tarihinmu masu kyau da marasa kyau," in ji Mista Byer. "Muna tabbatar da cewa jami'anmu sun fahimci tarihinsu, domin su yi ayyuka masu kyau nan gaba. Za mu dauki darasi daga nasarorinmu, da kuma gazawarmu domin a gaba mu gyara."

'Ba za mu iya tabbatarwa ba ko mu musanta'

Kalmar da muke cewa 'Ba za mu iya tabbatarwa ba ko kuma mu musanta' kalma ce da wadanda suke tattarowa hukumar leken asiri bayanai, kuma an samo asalinta ne daga wani tarihi a cikin gidan wanda ake amfani da shi da ba a taba gani ba kafin yanzu.

Akwai wani gashin doki da mataimakin daraktan CIA ya sanya domin yin bad-da-sawu yayin da ya kai ziyara wurin da jirgin yake. Nasarar da aka samu a wannan aikin ba ta da yawa saboda jirgin ya karye ko da yake an samu wasu sassansa.

Lokacin da labari ya fita game da ake kira Project Azorian kafin a fitar da sauran sojojin ruwa, an shaida wa jami'ai su bayyana cewa ba "za su iya tabbatarwa ko musanta" abin da ya faru ba - wani zance da a yanzu aka fi sani da "Glomar response" kuma har yanzu ana amfani da shi.

An baje-kolin wasu kayayyaki da aka tsara wajen yin fim din na bogi wadanda ma'aikatan difilomasiyyar da aka tura can kasar suka yi ikirarin yi. An tsara zane-zanen kayyakin ne ta yadda da wahala mutum ya fahimci sakon da ke cikinsu.