Yadda matan Indiya suke amfani da allura domin kariya daga cin zarafi

Mintuna 55 da suka wuce

Wata mai suna Deepika Shergill ta rubuta wani al’amari da ya faru da ita, inda ta cira wa wani allurar har jini ya fito. Ya faru ne a motar bas da take yawan shiga idan za ta je aiki, inji Mis Shergill a zantawarta da BBC. Lamarin ya faru a gomman shekaru da suka gabata, amma har yanzu ba ta manta ba.

A wadannan kwanakin, a cewarta ta kasancewa, “cikin fargaba kuma ba ta so ta jawo hankalin mutane,” wanda hakan ya sa ta rika shiga damuna ita kadai.

“A wannan daren, sai na kasa barci har na fara tunanin ko in daina zuwa aiki ne, amma sai na fara tunanin yadda zan rama. Burina shi ne in masa wani rauni a jikinsa da zai ji zafi domin in hana shi sake tunanin yi min haka.”