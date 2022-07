Zaben Kenya: Yadda gaisuwa ta kawo sauyi a yankin da aka haifi Odinga

An gyara hanyar shiga karamin garin mai cike da hada-hada mai suna Bondo, mai nisan kilomita 60 daga birnin Kisumu da ke bakin ruwa, an kuma gyara hanyar da ke zuwa har gaban gidan mahaifinsa marigayi Mzee Jaramogi, kamar yadda bisa al’ada ake kiransa kasancewarsa mataimakin shugaban Kenya na farko lokacin shirin karbar ‘yancin kasar.

Mzee Jaramogi ya yi aiki a gwamnatin Shugaba Jomo Kenyatta, mahaifi ga Shugaba Uhuru, har zuwa lokacin da suka bata daga nan mataimakin shugaban kasa ya kafa jam’iyyar adawa, an kuma tsare Mzee a gidan kaso a shekarar 1969 na tsawon watanni 18.

"Jim kadan bayan wannan gaisuwar tsakanin mutanen biyu aka gyara mana hanya. Har muna fatan gyaran ya kai sauran kauyuka, idan Mista Odinga ya zama shugaban kasa," in ji wani bakanike mai suna Isaac Omondi, inda yake bayani kan hanyar Bondo da a baya take cike da ramuka da fatan ganin an sake inganta ta.