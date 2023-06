'Da an ga baƙar fata sai a ce wannan ba ɗan Tunisiya ba ne'

Cikin wannan adadi akwai waɗanda dangin bayi ne - an haramta cinikin bayi a Tunisiya kusan shekara 180 da suka wuce - yayin da wasu kuma suke da asali fiye da haka.

Ms Ksiksi ta faɗa wa BBC cewa lamarin ya sa tana jin kamar ba ta raye: "Wani lokacin idan na yi magana da Larabci sai su amsa da Faransanci saboda ba sa so na zama wani ɓangare na Tunisiya."

Ms Ksiksi wadda ita ce shugabar ƙungiyar kare haƙƙin matan Tunisiya ta Voices of Black Tunisian Women Collective, ta ƙudiri aniyar yaƙar tunanin cewa babu baƙaƙen 'yan asalin ƙasar.

"Baƙar fatata na nuna cewa ni ba 'yar ƙasa ba ce, saboda haka mu baƙaƙen Tunisiya so ake yi kullum mu yi ta nuna cewa mun kai," in ji Ms Ms Ksiksi.

Houda Mzioudet ta ce har yanzu akwai raɗaɗin cinikin bayi duk da cewa an haramta shi shekara 180 da suka wuce

Kamar Ms Ksiksi, ita ma Houda Mzioudet ta ce matsalar da ake fuskanta ita ce an gina Tunisiya a kan wani "tsarin kishin ƙasa na bai ɗaya" wanda bai ba da damar tayar da batun wariyar launin fata ba.

A matsayin martani ga kalaman shugaban ƙasar, wasu daga mata baƙaƙen fata, ciki har da Ms Mzioudet, sun shiga gangamin "Carrying My Papers Just In Case" a Facebook - wato "Yawo da Takarduna Saboda Tsautsayi".