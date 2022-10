Jam'iyyun APC da PDP a Zamfara na zargin juna da kai hari kan magoya bayansu

Mintuna 48 da suka wuce

Jam'iyyar APC dai na zargin wasu 'yan jam'iyyar PDP da kai wa magoya bayanta hari, in da suka kashe mutum guda da kuma raunata wasu fiye da goma.

APC, ta ce an kai wa magoya bayan nata da ke share-share a Gusau, babban birnin jihar hari ne.

Malam Yusuf Idris Gusau, shi ne sakataren watsa labarai na jam’iyyar APC a jihar, ya shaida wa BBC cewa, “Matasan wanda magoya bayan jam’iyyarmu ne na aiki a GRA, sai kawai ga magoya bayan jam’iyyar PDP, nan take suka kaddamar musu hari da bindiga.”

Ya ce, “ Batun ace magoya bayan namu ne suka takali fada sam ba haka bane, domin da hakan ne da suma an gansu da bindiga har ma su yi harbi.”

To sai dai kuma jam'iyyar PDP ta musanta hakan, tare da zargin cewa ita aka kai wa harin.

Honourable Mukhtari Lugga, shi ne mataimakin shugaban jam’iyyar PDP a jihar ta Zamfara ya shaida wa BBC cewa, “ Yana son ya tabbatar da cewa jam’iyyar PDP, jam’iyya ce ta lumana, kuma batun cewa an bayar da umarnin kada a yi wani taron siyasa, tsintar labarin muka yi a hanya, kuma mu tuni muka sanar da jami’an tsaro cewa zamu gudanar da taron jam’iyyarmu.”

Mataimakin shugaban jam’iyyar ta PDP, ya ce me yasa ma ‘yan PDP za su kai wa APC hari, bayan suke da Mulki, da karfi.

Ya ce, “Hasali ma mu ne ‘yan APC suka kai wa hari, domin taron da muka shirya na lumana sai ya kasance ‘yan APC, sun zo sun faffasa mana motoci, sannan an je ofishinmu an sari wasu, an kuma fasawa wasu kai.”