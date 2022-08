Matar da za ta sha ɗaurin shekara 34 saboda sukar gwamnatin Saudiyya

Sa'a 1 da ta wuce

An cafke Salma al-Shehab, mai shekara 34, wadda ƴar Saudiyya ce kuma mahaifiya ga yara biyu a 2021 a lokacin da take hutu a ƙasar.

Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil adama ta Amurka mai suna The Freedom House da takwrarta ta Burtaniya ALQST sun rawaito cewa da farko an yanke wa Shehab ɗaurin shekara shida bayan samunta da laifin take dokokin ƙasar da suka shafi yaƙi da ta'addanci da laifukan intanet cikin ƙarshen shekarar da ta gabata.