Waiwaye: 'Najeriya na cikin matsala', Sojoji da 'yan bindiga na kai wa juna hare-hare a Abuja

Ƴan bindiga sun buɗe wa sojoji wuta a kusa da Abuja

Asalin hoton, Other

Ko da yake wasu rahotanni daga kafafen watsa labaran kasar na cewa an kashe sojoji da dama, amma hukumomi ba su ce uffan ba game da harin ya zuwa lokacin haɗa wanan rahoton.

An kai wa ayarin motocin Shugaba Buhari hariYadda mutane ke neman taimakon kuɗi don biyan fansar ƴan uwansu da aka sace.

"Mun bar motocinmu a buɗe muka shiga daji a guje, muka je can kusa da Madallah u-turn, dama mun taho ne daga Abuja za mu je Suleja, can dai bayan kamar minti 15 zuwa 30 haka sai muka yi sa'a mutane suna ta juyawa, mu ma muka je muka ɗauko motarmu muka juyo," in ji shi.