Waiwaye: Garuruwan da ke cikin haɗarin ambaliya a daminar bana, da zaɓen shugabannin Majalisa

Mintuna 40 da suka wuce

Yankunan da ke cikin haɗarin ambaliyar ruwa a Najeriya a daminar bana

A cewar sanarwar, an gano jihohin da al’ummomin da suka hada da:

Wasu na ƙorafi, NNPP na murna da shugabancin Majalisar Najeriya

LP da NNPP kuma sun raba kujeru guda huɗu na ɓangaren marasa rinjaye. A majalisar dattijai, LP ta samu kujerar mai tsawatarwa, sai mataimakin mai tsawatarwa a majalisar wakilai. Inda NNPP take da kujerar mataimakin shugaban marasa rinjaye, amma a majalisar dattijai ta samu mataimakin mai tsawatarwa.

Ni na kara wa kaina maki a jarrabawar JAMB - Mmesoma

Ita dai hukumar JAMB ta ce dalibar ta samu maki 249, saɓanin maki 362 da take ikirarin samu, to sai dai a lokacin ɗalibar ta kafe cewa sakamakon da take ikirari shi ne na gaskiya.