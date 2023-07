Fitacciyar mawaƙiyar ƙasar Ireland da ta musulunta, Sinéad O'Connor ta rasu

Kundin waƙoƙinta na farko mai taken The Lion and the Cobra ya fito ne a 1987, inda ya shiga sahun fitattun waƙoƙi guda 40 a Birtaniya da Amurka.

Kundinta na biyu mai taken I Do Not Want What I Haven't Got, wanda ya ƙunshi fitacciyar waƙar Nothing Compares 2 U, ya yi tashe a matsayi na ɗaya.