Ku San Malamanku tare da Malam Abulfathi Attijani

Mintuna 42 da suka wuce

Malamin ya shaida wa BBC Hausa cewa an haife shi a unguwar Bakin Kura da ke tsakiyar birnin Bauchi.

Ya yi karatun Firaimari a Federal Poly Staff School, inda ya dagktar da karatun a shekarar 2003 sannan ya soma karatun Sakandari a College of Arabic and Islamic Studies duk a Bauchi.

Abin malam ya ce ba zai taba mantawa da shi ne lokacin da ya sauka a Madinar Manzon Allah (SAW), "da na hango Alqubbatul kadra wannan koriyar kubbar sai na ji kaina yana juyawa, kamar mafarki, ni din ne ko ba ni din ba ne, sai na ji gabadaya na canza."

Malam ya ce ya fara raddi ne saboda irin akidun da suka fara shigowa Najeriya, "kuma Musulman Najeriya sun ginu ne a kan akida ta Asshariya Mazamiya Malikiya, yanzu kuma an samu wasu akidu da suke so su canza mutane, don hakka na fara raddi don kawar da shubahar da ake so a sa a zukatan Musulmai."