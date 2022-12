Uzbekistan ta alakanta mutuwar wasu yara da shan maganin tari na Indiya

Ma'aikatar ta ce gwajin farko da aka yi ya nuna maganin na dauke da sinadarin ethylene glycol, da ke janyo shidewa. An bai wa yaran maganin tari na ruwa samfurin Dok-1 Max syrup ba tare da izinin likita ba.

"An dauki samfurin maganin tarin daga kamfanin da aka samar da shi, an tura dakin gwaji da ke Chandigarh domin a yi gwajin kwakwaf kan maganin,'' in ji ma'aikatar lafiya ta Indiya.