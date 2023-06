Yadda ya kamata a kula da mai sikila a lokacin damuna

Hasali ma, an fi samun cutar ne a ƙasashen Afirka da ke kudu da hamadar Sahara.

An ware ranar 19 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar yaki da cutar amosanin jini wato sikila a duniya. Rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin fadakar da al'umma kan wannan cutar a matakin kasa da kuma na kasa da kasa.

1. Najeriya ta fi yawan masu cutar a duniya

2. Shan magunguna har abada

Sai maganin 'Peniciillin V' shi kuma aikinsa shi ne kare su daga cututtuka masu alaka da numfashi. Sai 'Hydroxyurea' wanda yake taimaka wa kwayoyin jinin siffarsu ta zama mai kyau, yake kuma taimaka musu wajen rage tashin ciwon. Amma yawanci shi sai wanda ciwon ke masa tsanani,'' in ji likitan

3. Yawaita shan ruwa

4. Zafin ciwon ya fi na nakuda

5. Shafar lafiyar jima'i

''A wasu lokutan har sai an yi 'yar karamar tiyata, wasu kuma da an sanya kankara sai ta taimaka wajen kwantar da gaban,'' in ji Dr Bashir.