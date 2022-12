Afrochella: Masu zuwa babban casun Ghana sun kaɗu jin cewa an daina shi

Mintuna 42 da suka wuce

An yi sanarwar da ta girgiza jama'a a ƙarshen bikin na yini biyu, da safiyar ranar Juma'a.

"Wannan ne Afrochella na ƙarshe," in ji ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiri bikin, Abdul Abdullah ga dubban mutanen da suka cika a filin wasa na El-Wak da ke Accra, babban birnin ƙasar.

Mista Abdullah ya yi sanarwar ne bayan da mawaƙin Najeriya, Burna Boy ya kammala baje fasaharsa ta waƙa kan dandamali, inda ya burge masu kallo da fitattun waƙoƙinsa kamar Last Last da Angelina and Dangote.