Yadda cin amana ke rura wutar zanga-zangar Kenya

Mintuna 58 da suka wuce

A lokacin zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a bara, James Wainaina, direban tasi a Nairabo babban birnin ƙasar, ya zaɓi William Ruto, wanda ya bayyana kansa a matsayin ɗan takarar abin da ya kira 'ƙasar da take fafutika da harkar tattalin arziki'.

Amma yanzu Mista Wainaina yana jin an ci amanarsa kuma yana goyon bayan zanga-zangar.

Mista Ruto ya ce gwamnati na buƙatar ƙarin kuɗi domin biyan basussuka da kuma samar da ayukan yi. To amma ƙarin harajin ya ƙara tsananta rayuwa ga talakawan Kenya.

Shekaru biyar da suka gabata, yana iya samun kudi har 4,000 a rana, wanda zai iya biyan bukatunsa na yau da kullun, ciki har da kudin makaranta, in ji shi.

"Wannan lokaci ne mai tsanani gare mu," in ji shi. Gwamnati, ya kara da cewa, ba ta kawo sauki ga kananan ‘yan kasuwa ba, musamman masu “fafutuka” .

Bayan haka, harajin tallace-tallace ya ninka sau uku zuwa kashi 3 cikin ɗari na ƙananan ƴan kasuwa, kuma an ɗaga harajin kuɗin shiga na ma'aikata masu karbar albashi mai tsoka daga kashi 30% zuwa 35%.

An zargin gwamnatin da ta shude da kara yawan basussukan kasar ta hanyar kashe makudan kudi kan ayyukan samar da ababen more rayuwa wadanda ba su taimaka wa talakawan kasar Kenya ba.

“Shugaban kasa ya ce mu ba shi shekara guda sannan mu ga sauye-sauye masu kyau, yanzu da ya fara mulki sai ya canza wakar ya ce mu jira shekaru kafin abubuwa su daidaita, muna shan wahala, an ci amanar mu gaba ɗaya, an manta da mu,” in ji shi.