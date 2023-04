Tinubu ne zai yanke shawara kan cire tallafin man fetur

Ya ce wannan mataki ne da gwamnatin Najeriya take ɗauka a yanzu saboda wa'adin mulkinta ya kusa zuwa ƙarshe. "Yau, ƙasa da kwana sittin," kenan ta miƙa mulki.

"Abin da ya fi shi ne wataƙila, wannan gwamnati ta fara cire tallafin man fetur a farkon zangon shekara na biyu, saboda zai fi nagarta idan aka cire a hankali maimakon a jira lokacin da za a cire shi gaba ɗaya," in ji ministar.

Duk da yake, in ji shi, bai san dalilan gwamnati mai barin gado na mayar da batun hannun shugaban ƙasa mai jiran gado ba.

Ƙungiyar na ganin matuƙar gwamnati ta janye tallafin man fetur, to hakan zai ƙara wa jama'ar ƙasar ɗumbin wahalhalu da kuma ƙuncin rayuwa.

Sai dai, Abdul'aziz Abdula'aziz ya ce duk da yake, da ma can matsayin Bola Ahmed Tinubu tun lokacin yaƙin neman zaɓe, shi ne cewa za a cire tallafin man fetur, amma dai ba zai yi hakan ba, sai an yi dogon nazari.

"Ko da an cire tallafin man fetur, duk da ba wai ina tabbatarwa za a cire ba ne, amma idan matakin ya tabbata, to za a yi ne, ta hanyar da abin, ba zai ƙara ƙuntata wa rayuwar talakan Najeriya ba," a cewar Abdul'aziz.

Sai dai Abdul'aziz Abdul'aziz ya ce shugaba mai jiran gado ba zai yanke wannan shawara kan tallafin ma fetur ɗin da zarar an rantsar da shi ba.

Batun cire tallafin man fetur ɗin, in ji shi, abu ne da sai an tsaya, an yi dogon nazari da tuntuɓa, don haka, abu ne maras yiwuwa, a iya cewa ga ranar da za a cire tallafin.