Zan tattauna da masu tayar da ƙayar baya idan na zama shugaban ƙasa - Peter Obi

Sa'a 1 da ta wuce

"Zan tattauna da waɗanda suke so a tattauna da su. Sai an kalli me ke jawo suke gwagwarmaya; batu ne na rashin adalci ko lamari ne na talauci ko rashin aikin yi," in ji Mista Obi.