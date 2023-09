Shin rashin tsafta ne ke haifar wa mata ciwon sanyi a al'aura?

Sa'o'i 4 da suka wuce

Cutukan sanyi fiye da miliyan ɗaya ake kamuwa da su kullum a duniya, kuma mafi yawa larurori ne da ba sa nuna wata alama, in ji Hukumar Lafiya ta Duniya.

Ciwon sanyi, suna ya tara, in ji Dr Yamuna Aminu Ƙani, likitar mata kuma malama a Jami'ar Tarayya ta Dutse da ke jihar Jigawa a Najeriya.

A cewar likitar, idan aka samu wani yanayi garkuwar jikin mutum ta sauka, saboda wata rashin lafiya ko ciwon suga ko wani abu daban, to yakan sanya wasu ƙwayoyin halitta da ke bin wani sashen jiki, su shiga wani sashe.

Dr Yamuna Ƙani ta ce cutukan sukan kasance ne, idan an samu akasi, ƙwayoyin cuta da ke bin hanyar bayan gida, suka dawo suka shiga gaban mace.

"Mace za ta iya shiga damuwa ko ta riƙa jin ruwa yana fita daga matancinta, ko kuma wani lokaci, ta samu tsaiko wajen samun juna biyu," in ji likitar.

Abubuwan da ke ƙara hatsarin ɗaukar ciwon sanyi a al'aura?

Ta yaya rashin tsafta ke haifar da cutukan al’aura?

- Rashin sauya kamfai idan an yi gumi

Likitar ta ce al'aurar mace, an halicce ta ne da wasu ƙwayoyin halitta (vaginal flora), waɗanda aikinsu shi ne su kare wajen daga saurin kamuwa da cutuka.

Su kuma waɗannan kwayoyin halitta ba a so a dinga sa musu wani sinadari mai ƙarfi, don kuwa iya zai kashe su. "Da sun mutu kuma, to al'aurar za ta zama ba ta da kariya nan da nan cuta za ta iya shiga," in ji Dr Hafsat.