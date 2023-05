Mota ta markaɗe mutum takwas a Amurka

Asalin hoton, NEWSNATION VIA CBS

Sa'a 1 da ta wuce

An cafke direban motar tare da tuhumar sa.

Ya fada wa kafar yaɗa labaran Associated Press cewa akasarin mutanen da haɗarin ya rutsa da su maza ne 'yan Venezuela.

Ya kara da cewa shi bai taba fuskantar wani yanayi na musguna wa 'yan ci-rani ba a birnin, amma an ambato yana shaida wa gidan talabijin na KRGV cewa, mutane sun taru a gaban kofa, tun bayan faruwar lamarin kuma ya shaida wa jami'an tsaro cewa hakan ya faru ne saboda su."

Bayan faruwan hadarin, ‘yan sanda sun ce an kai direban asibiti domin kula da lafiyarsa, sannan an yi masa gwajin kwayoyi da giya. An rawaito cewa yana ta ba wa mahukunta wahala saboda ƙin bayar da hadin kai.