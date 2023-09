'Sai da iyayena suka biya dubban daloli kafin ceto ni daga matattu'

Babban cikinsu, Muhammad, yana da shekaru 19 kuma sojan Siriya ne, sai dai an ba shi umarnin harbe wasu masu zanga-zanga a kusa da unguwarsu.

Sai yaron nata na biyu Maher shi ma an tsare shi, kawai saboda yayansa ya aikata wancan laifin, kuma an yi awon gaba da shi ne lokacin da yake karatu a makaranta.

Ɓatan mutane a Siriya

Asalin hoton, ADAM BROOMBERG/THE SYRIA CAMPAIGN

'Na mutu na dawo'

An fara yaƙin basasa a Siriya ne a shekarar 2011, lokacin da ƴan ƙasar da dama suka shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin shugaba Assad, sai dai an far wa masu zanga-zangar lumana tare da kashe su da kuma tsare wasu dubbai.