Muna gab da ƙaddamar da yaƙin neman zaɓen Tinubu – Abdullahi Adamu

Sa'a 1 da ta wuce

A ranar Laraba ne jiga-jigan jam'iyyar suka yi wani zama a Abuja, inda suka daidaita a kan gangamin yakin neman zaɓen, wanda a baya wasu gwamnonin da kuma shugabannin jam'iyyar suka nuna ba su gamsu da tsarin da aka yi ba, sakamakon zargin cewa an mayar da su saniyar ware.

"Duka mun haɗu mun yi maganganu masu ma'ana, an gaya wa juna gaskiya daidai gwargwadon iyawarmu kuma an samu fahimta," in ji Sanata Adamu.