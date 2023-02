Liverpool na zawarcin Branthwaite, Aubameyang na dab da barin Chelsea.

Mintuna 25 da suka wuce

Ɗan wasan Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, 33, na dab da barin Chelsea zuwa Los Angeles FC. (Le10 Sport, via Metro)

Everton za ta sake yunƙurin sayen ɗan wasan gaba na Portugal Beto, 25, daga Udinese a bazara bayan da aka gaza ƙulla kwantiragi a Janairu. (Mondo Udinese - in Italian)

Kocin Spaniya Andoni Iraola, 40, ya yi fatali da buƙatar Leeds United don ya maye gurbin Jesse Marsch da aka kora yayin da kulob ɗin ke ci gaba da fuskantar ƙalubale a ƙoƙarinsu na naɗa sabon koci. (Onda Cero, via Express)

An ƙarfafa wa Man United gwiwa a zawarcin da take kan ɗan wasan Barcelona Frenkie de Jong, 25, da ɗan wasan gaba na Spaniya Ansu Fati, 20, inda La Liga ta buƙaci ƙungiyar ta rage musu albashi. (Mundo Deportivo, via Mail)