Rasha ta kama ɗan jaridan Amurka kan zargin leƙen asiri

Mintuna 58 da suka wuce

Rahotonsa na ƙarshe da ya aika wa jaridar the Wall Street Journal a wannan mako ya ba da labarin cewa tattalin arziƙin Rasha yana durƙushewa, da kuma yadda fadar Kremlin take tunkarar "maƙudan kuɗaɗen da take ƙara kashewa a harkokin soja" a daidai lokacin da take ririta abin da take kashewa kan harkokin al’umma.