Ƙasar da hodar Iblis ke neman durƙusar da al'ummarta

To amma an fara kai wakilan na BBC wurin da fursunonin suka ce wuri ne na yaudara ko ƙaryar nuna ainahin yadda gidan yarin yake.

Daga nan sai babban ɗakin kurkukun. Duk da cewa da rana ne muka shiga wurin to amma wurin duhu ne duɗum. In banda wasu ƴan ƙananan ƙwayayen lantarki da ke ɗan haska wurin ba wani haske.

Rashawa da miyagun ƙwayoyin da ke kai komo a gidan yarin

Jude mutum ne da za ka so shi – mai faram-faram da yakana. To amma shi ma ya kamu da jarabar shan hodar Iblis.

Ya ce shi kansa yana jin kunya a ce yana ta’ammali da ita, to amma ba yadda zai yi dole ne, in ji shi a lokacin da BBC ke tattaunawa da shi.

Tsawon shekaru take faɗi tashin kula da ‘ya’yanta huɗu inda take harkar sayar da abinci a kanti.

Yadda take magana kana iya ganin yadda take tunani mai zurfi, cikin damuwa.

Ta bayyana mana irin yadda rayuwa take a tsakaninta da Jude, da irin fatan da take cike da shi na ganin ya rabu da wannan ta’ada da ta’ammali da hodar iblis ɗin.

Neman rabuwa da ƙwayar

To amma ko a lokacin ya je ne cikin maye. Da aka gwada fitsarinsa an ga yana ɗauke da hodar saboda haka aka ce masa in dai har yana son a sa shi cikin waɗanda ke musu maganin barinta to dole ne sai ya yi watsi da ita gaba ɗaya.