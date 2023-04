Cututtukan da za a yi taka-tsantsan da su a lokacin azumi

To sai dai kamar yadda likitoci suka yi bayani akwai nau'in wasu cututtuka da ke tasowa ko su ƙara munana a lokacin azumi sakamakon daina cin abinci a tsawon wuni.

Cututtukan da ke tashi lokacin azumi

Ulcer/Gyambon ciki: Cuta ce da ke sanya cikin mutum ya yi ta jin zafi kamar an barbado borkono a cikin mutum.

''Hakan na faruwa ne sakamakon ƙarancin abinci a cikin ɗan adam,, kuma mai ɗauke da cutar zai riƙa jin tana tashi a lokacin da bai ci abinci ba'', in ji Daktra Mu'awiya.

Cutakan da ake samun sauƙinsu a lokacin azumi

Cukar kansa: Wasu dalilan cutar su ne girma na wuce kima da wani ɓangare na jikin mutum ke yi, ''to a wannan yanayin da mai cutar ke azumi to ka ga babu abincin ma da mutum zai ci balle cutar ta habaka'', in ji likitan.