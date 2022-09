Abu huɗu da masana suka gano game da cutar kiɗimewa

Alƙaryar masu larurar kiɗimewa a Dax, kudu maso yammacin Faransa an tsara ta ne don ta taimaka wa marasa lafiya wajen gudanar da harkokin rayuwarsu

An kafa alƙaryar ce a Dax kudu maso yammacin Faransa, inda aka tanadi kantin sayen kayayyaki da na gyaran gashi ko aski da kuma gidajen kaɗe-kaɗe. An tsara alƙaryar ce don ta dace da irin garuruwan nan na gargajiya masu ganuwa da shimfiɗaɗɗen sarari da za a tabbatar da ganin komai na tafiya daidai.

Madeleine Elissalde mai shekara 82 na cikin mutanen da suka fara tarewa. "Ina jin nutsuwa," in ji Elissade. "Ana matuƙar kula da mu." "ƙwacewar tunaninta ya rage tsanani," cewar Aurore, jikar Elissalde. "Tana cikin farin ciki kuma tana sake samun nishaɗi tamkar a rayuwarta ta baya." Daya daga cikin sakamakon kafa alƙaryar masu kiɗimewa ita ce mutanen da ke zaune kusa da ita ga alama suna canza fahimtarsu game da masu irin wannan larura. An wallafa wani safiyo na mazauna birnin da ke karbar baƙuncin alƙaryar [/CPS/32776361] a watan Agustan 2022. Ya nuna ƙarancin adadi na mutanen da ke nuna tsana ga masu larurar kiɗima bayan buɗe alƙaryar, idan an kwatanta da wani birni maras alƙaryar masu kiɗimewa, inda ɗabi'ar nuna tsanar ta tsaya kamar yadda aka sani a baya.