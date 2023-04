Yadda kurege ya addabe ni a kicin

Mintuna 37 da suka wuce

Matar mai shekara 39, da ke da wurin motsa jiki, ta ce kuregun sun shiga ɗakin ne da daddare, abin da ya sa ko yaushe take riƙe da sandar duka.

"Ina zaune kusa da bishiyoyin katako, sai su riƙa tsalle suna hawa motoci, ta haka har sai da suka samu damar shiga gidana," in ji ta.

"Yanzu can nesa nake ajiye abincin idan zan kwanta, amma idan na tashi da safe sai na ga sun janye zanin da na toshe ramin da suka yi, shi ma sun tattauna shi."

"Yata ba ta iya barci saboda saboda sun shiga ɗakin ta da take kwana, kuma zaton da take yi ta saman gini take shiga. Ƙarar motsinsu babu ɗaɗin ji."