Yadda hanyar Kankara zuwa Sheme ta zama siraɗin mutuwa

Asalin hoton, OTHER

Mintuna 48 da suka wuce

Ya ce, ‘’ An dade ana irin wannan hare-hare, don ko a ranar Jumma’ar data wuce, ranar da kasuwar Sheme ke ci, sai da ‘yan bindiga suka fito suka tare mutane har ma suka kashe wasu mutum tara tare da kora wasu 23 daji.”

‘’ Akwai jami’an tsaro don suna bin wannan hanya akai-akai, to amma duk da haka abubuwa sun yi yawa, don idan an tarba wannan hanya sai su koma waccan haka suke yi.” In ji shi.