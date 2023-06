Matuƙar haɗin kan da muka ba Buhari ya zame wa Najeriya matsala - Ndume

'Ba mu yi dokar ƙarfafa yaƙi da cin hanci ba'

Sanata Ali Ndume ya nuna cewa ba su yi aikinsu na bibiyar ayyukan ɓangaren zartarwa ba. "Kaman yadda na ce an samu haɗin kai da gwamnati, amma an je an wuce gona da iri".

"A cikin gwamnatin an yi aiki, amma ɓarnan da aka yi, in ka kwatanta shi da aikin da aka yi, to sai ka yi mamaki anya kuwa an samu wata riba?, Cewar ɗan majalisar.