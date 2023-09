Me ya sa maganin tazarar haihuwa ke haifar da illoli ga mata?

Waɗannan matsaloli suna kuma haifar da rashin jituwa a tsakanin ma’aurata in ji su.

Ƙalubalen magungunan tazarar haihuwa

Hajiya Maryam, ƴar shekara 34 wadda take da yara 3, ta ce ta kwashe kimanin shekara 8 tana amfani da magungunan ba da tazara a cikin tsarin iyali, wanda ita da mijinta suka amince da shi.

“Na yi aure tun ina da shekara 25, kafin na yi aure, ba ni da wata ƙiba, amma ina shiga ɗakin miji da wata huɗu na ɗauki ciki” in ji Maryam.

Maryam ta ce har kunyar tafiya take a gidanta idan mijin yana nan saboda ƙibar da take ƙara yi, hakan, in ji ta ya kawo rashin jituwa tsakanin su. Har ta riƙa jin kamar mijinta yana guje mata, kuma ba ya son kusantar ta, saboda mai yiwuwa ƙibar da ta yi.