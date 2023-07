'Yadda matasan Tunisiya suka sa min wuƙa a maƙogoro'

Mintuna 40 da suka wuce

Louise na zaune a birnin Sfax tsawon shekara guda bayan da ta isa birnin daga Ivory Coast. An kai mata hari a wani rikici da ake yi kan nuna kin amincewa da baki 'yan ci-rani a birnin na Tunisiya, rikicin kuma ya samo asali ne bayan da aka caka wa wani mutum mai shekara 41 wuka a yayin wata taƙaddama da aka yi da 'yan ci-rani.

Hotunan bidiyon harin ya kare da wurare. Daya daga cikin bidiyon ya nuna wani mutum rufe da fuska na ihu, yana cewa "Baƙaƙen fata ƴan Afirka na barazana gare mu da matanmu. Dole mu far musu, mu hada kai don yakarsu."

An kwantar da mutane 25 a asibiti a daren da aka kai harin, ciki har da yara.

A cewar jami'an kasar ta Tunisiya, kawo yanzu an kai 'yan ci-rani dubu guda iyakar kasar da Libya da kuma Algeria.

Masu tsaron iyakar dai sun musanta zargin cewa an ci zarafin 'yan ci-ranin.

Kazalika shugaban ƙasar ta Tunisiya, Kais Saied, ma ya yi watsi da batun an wulakanta 'yan ci-ranin inda ya ce ana kulawa da su.

A yanzu an ɗan samu zaman lafiya a kan titunan birnin, to amma har yanzu ana kai hari nan da can a wuraren shan gahawa.