Wane ne shugaban China na mutu-ka-raba?

Mintuna 26 da suka wuce

A abin da ke zama wata alama ta tasirin shugaban, a shekara ta 2017, jam'iyyar Kwaminisanci ta jefa kuri'ar amincewa da shigar da salon mulkin Mista Xi a cikin tsarin mulkin kasar (Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for the New Era)