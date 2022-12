Real Madrid da Barcelona za su ƙaurace wa taron La Liga a Dubai

Mintuna 58 da suka wuce

Kungiyoyin biyu an sanar da su taron a wata wasika a ranar 25 ga watan Nuwamba kan cewar za a tattauna sauye-sauye kan dokokin gasar.

"Babu wata hujja a kira taron gaggawa ba tare da an zauna an yi mahawara kan tsare-tsaren La Liga ba," in ji Madrid.