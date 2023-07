PSG za ta yi wa Utd kancal kan Hojlund, Bayern na jiran Fabinho

Sa'a 1 da ta wuce

Nottingham Forest na kokarin samun 'yan wasa biyu daga Manchester United - dan wasan gaba na gefe na Sweden Anthony Elanga, wanda take son sayensa dindindin da kuma golan Ingila Dean Henderson, wanda take so aro. (Fabrizio Romano)