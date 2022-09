Waiwaye: Buhari ya halarci taron MDD, Kotu ta aika dan China kurkuku bisa zargin kisan Ummita

Asalin hoton, OTHER

Mintuna 28 da suka wuce

Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya nanata kudurinsa na tabbatar da cewa an gudanar da sahihin zabe a kasar a 2023.

Shugaban ya fadi hakan ne a jawabin bankwana da ya yi ranar Laraba a taron Majalisar Dinkin Duniya da aka gudanar a birnin New York na Amurka.

''A matsayina na Shugaba, daya daga cikin tarihin da nake son bari shi ne na ga cewa an gudanar da sahihi kuma tsabtataccen zabe. Ta hakan ne 'yan Najeriya za su zabi shugabannin da suke so,'' in ji Buhari.