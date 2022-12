'Gwamnatin tarayya ce ta kawo talauci Najeriya ba gwamnoni ba'

Mintuna 40 da suka wuce

A maimakon haka ya ce sun fi ba ayyukan samar da ababan more rayuwa a birane fifiko da yin gine-gine.

“ Ba mu zaci cewa shi wannan ministan zai yi furuci irin wannan ba, dalili kuwa shi ne ba mu saba ka-ce-na-ce da gwamnatin tarayya ba, sannan kuma bai cancanta ba, saboda gwamnatin tarayya tana da gwamnoni 22 a cikin jam’iyyarta.’’ In ji shi.

‘’ Ai gwamnatin tarayya ita take da hakkin tabbatar da cewa karkarar Najeriya tana da tsaro, sannan manoma suna iya zuwa gonakinsu, sannan ‘yan kasuwa na iya zuwa kasuwanci, sannan ‘yan makaranta na iya zuwa makaranta domin in babu tsaro ba yadda za a yi a samu zaman lafiya a kasar” in ji shi.