Ubangidan ƴan siyasar da zai jagoranci Najeriya

Mintuna 22 da suka wuce

An ayyana Bola Tinubu, mai shekara 70 a duniya a matsayin mutumin da ya ci zaɓen Najeriya mafi zafi tun bayan mulkin sojoji a 1999.

Yawancin manyan ayyukan garin duk sun lalace – abubuwan more rayuwa irinsu ruwa da gidaje suma sun taɓarɓare.

An shigar da Tinubu ƙara duk da cewa shi da Alpha_beta sun musanta zarge-zargen sai dai duka ɓangarorin biyu sun amince su daidaita tsakaninsu a wajen kotu a watan Yunin da ya gabata.

A zaɓen da ya gabata, an ga wata motar banki da ta kai kuɗi gidansa da ke Ikoyi a Legas, wanda hakan ya janyo zargin da ake masa na zai sayi ƙuri’a ne lokacin zaɓe, babu dai wani mataki da ya ɗauka na musanta hakan.

“Idan ina da kuɗi, in ina so, zan iya raba wa mutane su baki ɗaya, matukar ba ƙuri’unsu na saya ba,” in ji shi