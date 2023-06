Za a tuhumi tsohon shugaban Amurka a kan ɓoye takardun sirrin ƙasa

Mista Trump, mai shekara 76, yana fuskantar tuhuma bakwai ciki har da riƙe bayanan sirrin ƙasa ba da izini ba, in ji kafofin yaɗa labaran Amurka. Har yanzu dai ba a fitar da tuhume-tuhumen a bainar jama'a ba.

Wannan shi ne karo na biyu da ake tuhumar Trump kuma idan kotu ta same shi da laifi ana iya yi masa ɗauri mafi tsanani na shekara goma a gidan yari.

A wani saƙo da ya wallafa a shafin sada zumuntarsa na Truth Social ranar Alhamis, Mista Trump ya ce bai aikata wani laifi ba kuma an ba shi sammaci don ya bayyana a wata kotun tarayya da ke Maimi a jihar Florida ranar Talata, inda za a kama shi kafin ya ji tuhume-tuhumen da ake yi masa.

Ya ƙara da cewa: "Haƙiƙa wannan rana ce mai cike da baƙin tarihi ga Amurka. Muna cikin ƙasar da take komawa baya cikin sauri, amma tare (da ku), za mu sake Mayar da Amurka Gawurtacciyar Ƙasa."

A bara, an binciki gidan shakatawar Mista Trump na Florida wato Mar-a-Lago kuma an gano wasu takardun sirrin ƙasa 11,000, ciki har da kusan 100 da aka kebe. Wasu daga cikin waɗannan an yi musu lakabi da babban sirrin ƙasa.