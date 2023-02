Za mu nunawa El-rufai cewa akwai sauran dattawa a Arewa, in ji Bafarawa

Mintuna 16 da suka wuce

'Kuɗin goro'

Bafarawa ya ce karami mai hankali, nagartacce ya fi mai shekara 100, in dai batun na shekaru ne.

"Sannan da ya ke magana cewa shekarun sa 63, kuma baya ganin da sauran dattijai a arewa, to mu muna ganin waɗannan maganganu akwai rashin dattijantaka a cikinsu.

"Sannan Elrufa'I na maganar ya tsaya zaɓe an zaɓe shi, idan wannan shi ne dattijo to ai tun kafin ya yi takara mu muka yi kuma aka zaɓe mu", in ji Bafarawa.