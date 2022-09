Yadda kotu ta yanke wa masu fyade hudu hukuncin daurin rai-da-rai a Jigawa

Da yake yanke hukuncin, Mai Shari’a Musa Ubale, ya ce an samu Umar Danladi da laifin yi wa wata yarinya mai shekara takwas fyade bayan tursasata lokacin da take komawa gida daga makaranta.

Sanarwar ta ci gaba da cewa, shi kuma Auwalu Yunusa da ya fito daga garin Kafin Fulani, an zarge shi da yi wa wata yarinya mai shekara shida fyade bayan da ya yi mata barazanar cewa zai kashe ta muddin ta fada wa wani.

Mai Shari’a Musa Ubale, ya ce mutum na hudu da aka yanke wa hukunci, Mu’azu Abdulrahman daga Sabuwar Gwaram, an same shi da laifin tare wata yarinya mai shekara takwas lokacin da take komawa gida daga makaranta, inda ya kai ta zuwa wani gona da kuma yi mata fyade.