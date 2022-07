Saudiyya ta kama wanda ya taimaka wa Bayahude shiga Makka da hawa Dutsen Arfa

Sai dai rahoton bai bayyana ƙarara ba ko ɗan jaridar ɗan Isra'ila ne, ko kuma ko an yaɗa balaguron nasa zuwa Makkah a kafofin yaɗa labarai na Isra'ila.

Abin da ya fusata Saudiyya

'Yan gwagwarmaya na Saudiyya sun yi ta yaɗa bidiyon ɗan jaridar lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa Makkah, wanda shi ne abu irinsa na farko ga wani ɗan jaridar Isra'ila ya shiga ƙasa mai tsarki, bayan rahotannin wata tawagar Isra'ila da ta taɓa kai ziyara Masallacin Annabi Muhammadu S.A.W.

An disashe fuskar direban, wanda Tamari ya ce ya yi hakan ne saboda ya kare shi daga abin da ka iya biyo baya.

'Na je Makkah ne don ruwaito muhimmancin Makkah ga 'yan uwana Musulmai'

"Hasali ma, dalilin yin wannan ziyara shi ne na fito da muhimmancin Makkah ga 'yan uwanmu Musulmai maza da mata da kuma al'umma baki ɗaya," in ji shi.

Ɗan jaridar na ci gaba da shan suka

"A bayyane take ƙarara an saka rayuwar direban cikin haɗari. A kan me? Haka kawai. Mutum ya ce ga ni a Makkah, wurin da ake yawan saka wa ido," a cewar Noa Landau, ɗan jaridar Haaretz ta Isra'ila, a shafinsa na Tuwita.