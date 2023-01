Man United ta daddale da Burnley don sayen Wout Weghorst

Mintuna 53 da suka wuce

Tun da farko daraktan wasanni na Besktas, Ceyhun Kazanci, ya ce babu wata yarjejeniya da za a ƙulla har sai an bai wa ƙungiyarsa fansar ɗan wasan.

Kafin haka, ɗan jarida kuma masanin wasanni a Turkiyya, Yagiz Sabuncuoglu, ya ce tun farko ɗan wasan ya so ya bar ƙasar amma aka hana shi.

An ruwaito cewa ɗan wasan ya yi wa United alƙawarin komawa Old Trafford a matsayin aro na wata shida amma sai Besiktas ta amince. Kazalika, an ruwaito ɗan wasan zai fanshi kan sa a wajen Besiktas don ya koma United ɗin.