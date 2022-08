Matar da ta sassara gawa ta zuba a cikin akwati domin biyan bashi

Mintuna 56 da suka wuce

Matar da aka bayyana sunanta da Desire Beyanga an kamata ne a wani otel din Yaounde - Otel Mendzang da ke unguwar Biyem-Assi a karamar hukumar yaounde ta 6 - lokacin da take faman jan babban akwatin da ta loda sassan jikin matar da ake zargin ta kashe.

Dubun Desire ta cika ne bayan ta nuna alamun rashin gaskiya abin da ya sa ma'aikatan otel din bincikar me take dauke da shi, nan take kuma aka ga sassan jikin mutum ne.