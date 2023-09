Takurar da mata ke sha kan sai sun canza sunan mahaifinsu a gidan aure

Mintuna 25 da suka wuce

'Komai na iya canzawa, amma ban da mahaifi'

A cewarta, abu ɗaya wanda take da yaƙinin ba lallai ne ya canza ba, shi ne sunan mahaifinta kawai, wanda za ta iya dogaro da shi har bayan ranta.

Ta ƙara da cewa mijin nata ya ce matuƙar tana son komai ya daidaita, to, ba shakka ta san me ya kamata ta yi.

"Akwai rashin fahimta ne, shi ya ƙi ya fahimci abin da nake nufi, ni kuma gaskiya zai yi wahala na canza sunan mahaifina" in ji Maryam

'Musulunci ya hana'

End of podcast promotion

Mun tuntuɓi wani fitaccen malamin addinin Musulunci, don jin ko me addini ya ce game da wannan mas'ala irinta Maryam?

"Saboda zai mutu, kuma zai iya sakin ki. To, idan misali mijin ya rasu, za ki yi wani aure, shin za ki ci gaba da amfani da sunansa ne, ko za ki sa sunan miji na gaba?" Malamin ya tambaya.

Ya ce a baya-bayan nan irin wannan dambarwa ta fallasa halin da wata mace ma'aikaciya ke ciki, wadda takardun aikinta suka yi ta nuna yadda ta riƙa canza suna, bayan an yi bincike sai aka fahimci cewa ta yi aure har sau uku.

A cewarsa da sunan mahaifinta take amfani da shi, babu wanda zai gane haka.

Yanzu Nana Aisha (matar Annabi Muhammadu 'S.A.W'), in ji shi, ce mata ake yi, Nana A'isha Bint Abi Bukar Zaujatun Nabi wato Nana Aisha 'Yar Abubakar Matar Annabi. "Haka ake sa mata (suna) uku."

"Cewar an aure ki, ba wai an saye ki ba ne. Ba kuma bauta kika je yi gidan miji ba, kin je aure ne."

A cewarsa, daga cikin mutuntawar shi ne, ki tafi da sunan mahaifinki. "Shi ma ya yi alfaharin ya haife ki, in shahara kikai, in ɗaukaka kikai, in daraja kikai, ya zamana akwai sunan mahaifinki a ciki".