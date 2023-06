'Ɗan uwana ya ceci rayuwata, amma ya rasa ransa'

Akwai dalilin da ya sa yanzu take kiran Bakhmut "jahannama". Birni ne da ya yi sanadin ɗaukar rayuwar ɗanta ɗaya kuma ɗayan ya ji rauni sosai.

Halin da ta shiga shi ne - ɗanta ɗaya ya rasu yayin da take ƙoƙarin ceto ran ɗayan.

Faɗan da aka gwabza gida-gida a Bakhmur ne lokaci na ƙarshe da suka kasance a tare. "Abu ne mai wahala yin bacci a can. Ana kai mana hari dare da rana," in ji Ivan.

"Ya farfaɗo da shi, ya cire min hakorin da ya ɓalle ya fara ba ni kulawar gaggawa," in ji Ivan.

Nan take Maksym ya yi kiran neman taimako. Amma jami'an lafiya da suka yi ƙoƙarin samunsa duk an kashe su a motarsu da harin rasha ya rutsa da su. An ɗauki awa tara kafin a ceto Ivan.