Dalilin da yasa wasu 'yan Taiwan ke cikin mayakan Ukraine

Sa'a 1 da ta wuce

“Sheng-guang ɗana, ina son in sanar da kai cewar kai jarumi ne,” daga bisani ta ce. “Za ka ci gaba da kasancewa dan da nake alfahari da shi.”

An dai sami karuwar ci gaba da samun ɗar-ɗar a yakin tun bayan ziyarar da ‘yar siyasar nan ta Amurka Nancy Pelosi a cikin watan Augusta, wanda hakan ya tunzura Beijing. China ta mayar da martani da kai hare-hare a tsibirin.

"Yanayin da ake ciki a Taiwan, iri daya ne da wanda yake can. Tunanina ta wacce hanya zan iya taimakon Ukraine.”

Ya shiga dakarun Georgia na kasar waje, kuma an ba shi aiki na musayar wuta, lokacin da ya iso, Rasha na ta kokarin karbe iko a Kyiv.

"An taba turani wani yaki, na ga an kashe daya dgaa cikin mutanenmu, a wani bam da ya tashi. Tsakaninmu da inda bom din ya tashi bai wuce mita 50 ba, a bayanmu”.

Daya daga cikin wadan muke yaki da su, ya taba zama a Taiwan, tsawon shekara biyu, kuma yasan yanayin da ake ciki a can, Taiwan da Ukraine kamar 'yan uwa suke.

Suna fada mun cewar in gama wannan yakin in koma in kare kasarmu“.