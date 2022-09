Abin da ke haifar da ruwan ƙwallon ƙanƙara da yadda yake ƙaruwa a duniya

Mintuna 36 da suka wuce

Kazalika, sauyin yanayi na sauya yadda zubar ƙanƙarar yake. A Texas da Colorado da Alabama na Amurka, an samu mafi yawan ruwan ƙanƙarar da aka taba yi a tarihi, inda mai girman 16cm ta dinga zuba. A 2020, ƙanƙarar mai griman kusan 18cm ta zuba a birnin Tripoli na Libya.

Amma me ya sa ɗumamar yanayi ke haddasa ƙaruwa a yawan ƙanƙarar da ke zubowa daga sama? Kuma ko akwai iyakar girman ƙanƙarar da ya kamata ta zubo ɗin?

Nauyi, girma da kuma sauri

Ɓurɓushin ƙanƙarar da take zubowa a matsayin yayyafi, su ne suke komawa sama kuma su zama tsawa.

Iskar da take komawa sama ce ke kwashe su zuwa can inda ake da iska mai sanyin da za ta iya ƙanƙarar da su.

Sai danshin da iska ke ɗauke da shi ya taru yayin da take tafiya a cikin iskar, abin da ke sa ƙanƙarar da girma kamar na albasa.

Iskar da ke zuwa sama mai gudun kilomita 103 cikin awa ɗaya (103km/h), ita ce ke sa ƙanƙara ta kai girman ƙwallon wasan golf, yayin da wadda ta fi haka da kashi 27 cikin 100 kan sa ƙanƙarar ta kai girman ta wasan baseball, a cewar cibiyar US National Oceanic and Atmospheric Administration (duk da cewa girman ƙanƙarar da muke gani a yanzu ba koyaushe ne take dacewa da nauyinta ba).