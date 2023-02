‘Ba za mu shiga zaben fitar da gwani na gwamna a APC a Taraba da za a yi ba’

Asalin hoton, OTHER

Mintuna 54 da suka wuce

‘Yan takarar dai sun yi zargin cewa ba a sanar da su game da zaɓen fitar da gwanin ba, sannan an cika Jalingo da sojoji don a razana magoya bayansu.

Ya ce, “ Ganin a inda muka tsinci labarin zaben, mun fahimci cewa akwai wata manufa daban, gashi kuma ba a sanar damu ba, sannan kuma ko da an yi zaben to ba a yi shi a kan ka’ida ba saboda kotu ta riga ta ce a shari’ar da aka yi ta DSA, babu zabe a jam’iyyar APC a Taraba.”

“ Baya ga wannan shari’a, akwai shari’ar da za ayi ma a ranar 13 ga watan Fabrairun 2023, sannan kuma sai muka ji an ce wai Burutai zai zo zabe, to me zai kawo shi? Gashi kuma ya taho da sojojin da ba ma na kasar ba.” Inji shi.