Matsalar tsaro ta zama ruwan dare a Najeriya- Makarfi

Sa'a 1 da ta wuce

Makarfi ya shaida wa BBC cewa da wuya rayuwar al'umma ta inganta idan kusan komai da take amfani da shi daga kasashen waje ake shigowa dasu

”To haka ne zai sa darajar kudin kasar watau naira ta yi karfi, idan kuma ta yi karfi to ka ga wannan ba karamin al'amari ba ne, saboda zai kawo ci gaba a tattalin arziki kasa” in ji shi.

Sai dai ya ce a lokacin da jam'iyyarsu ke mulki a 2015 matsalar ta fi kamari ne a yankin Arewa maso Gabashin kasar, amma ya yi ikirarin cewa sun fara daukar matakin shawo kan matsalar saboda har an gudanar da zabe a yankin.

”Kali yanzu yadda yankin Arewa maso Yammaci ya koma, haka al'amarin ya ke a yankin Arewa maso Tsakiya, haka idan kaje kudu. A Nijeriya noma ma yana gagara, kasuwanci yana gagara, zumunci yana gagara kusan abubuwa da dama suna gagara" in ji Ahmed Makarfi.

"Abinda aka gada shi ne abin Boko Harama a yankin Arewa maso Gabashi ko shi kafin gwamnatin PDP ta bada mulki an fara shawo kan shi, shi yasa ma aka yi zabe a ko'ina a yankin Arewa maso Gabashin".

"Ba a ce an kasa zabe saboda rashin tsaro ba, amma yanzu har a kaduna ma ana ikirari a wani wajen cewa ka da zo a yi kamfe na siyasa, balantana maganar zabe wanda wani abu ne da bai taba faruwa a baya ba.

''In an gaji abinda ya ke North East, za ka gaji abu ne don ka yi maganinsa, amma maimakon maganin sai matsalar ta koma ruwan dare,'' in ji tsohon gwamnan na Kaduna.