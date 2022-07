An zartar da hukuncin kisa kan matan da suka kashe mazajensu a Iran

Ranar Laraba, kungiyar the Iran Human Rights Group ta ce an rataye wadda aka yi wa auren wurin Soheila Abadi a gidan yari bayan an same ta da laifin kashe mijinta bayan sun yi aure shekaru 10 da suka wuce a yayin da take da shekara 15 da haihuwa.